Occhiuto: ‘Calabria pronta al Capodanno Rai, mostreremo le nostre potenzialità’

Il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, poco prima della Giunta di fine anno, ha condiviso un post sui suoi canali social per salutare i calabresi e ricordare l’appuntamento del Capodanno Rai a Reggio Calabria.

“Sono tornato, per adesso è solo per qualche ora: ho una Giunta tra poco perché sono tante le questioni che vanno chiuse entro fine anno. A proposito di fine anno, qui siamo a Catanzaro, ma da un’altra parte della Calabria, a Reggio Calabria, hanno montato un palco grandissimo per il Capodanno Rai. Perché ancora una volta la Calabria, grazie all’accordo che abbiamo fatto con la Rai, è protagonista in Italia”.

Calabria protagonista del Capodanno Rai

Continuando il suo messaggio, Occhiuto ha sottolineato come la Regione Calabria sarà al centro delle celebrazioni di fine anno:

“Entrerà nella casa di milioni di italiani per il Capodanno, ma anche per le trasmissioni che ogni giorno parlano della Calabria nel palinsesto Rai, e farà vedere a tutti gli italiani quanto meravigliosa sia questa regione. Affrontiamo i problemi ma cerchiamo di continuare a far vedere quante potenzialità ci sono in Calabria che il Paese non si aspetta”.

Gli auguri del Governatore

Il presidente Occhiuto ha poi voluto ringraziare chi gli ha inviato messaggi di auguri durante le festività: