Capodanno Rai, Reggio è sold-out. Cannizzaro: ‘Non era mai successo’

Capodanno Rai, Reggio capitale per un notte. Reggini e turisti entusiasti per l’evento tanto atteso in piazza Indipendenza. Reggio, per un giorno sarà prima, davanti a tutte le altre città.

Il cast completo

“Su Rai 1, la festa di Capodanno più grande e più bella da una Calabria straordinaria. Con

Ricchi e poveri

Anna Oxa

Diodato

Arisa

J-Ax

Patty Bravo

Cristiano Malgioglio

Big Mama

Nino Frassica

Sal Da Vinci

Donatella Rettore

Clementino

Romina Power

Ermal Meta

Alex Britti

Leo Gasman

Sandy Marton

Los Locos

..e tanti altri amici.

In diretta da Reggio Calabria, Marco Liorni presenta L’anno che verrà, martedì 31 dicembre alle 21 su Rai 1 e Rai Radio 1″, recita il nuovo spot Rai, lanciato sui social anche dal deputato Francesco Cannizzaro (CLICCA QUI).

Lo stesso coordinatore regionale di Forza Italia, commenta sui social entusiasta.

“Reggio sold-out. Non si trova un posto in hotel e ristoranti neanche a peso d’oro…e non era mai successo.

È il frutto di strategie mirate e costruite con fatica, in questo caso due su tutte: voli RyanAir e Capodanno Rai1 , una “combo” del buon governo della Regione Calabria che ha portato in riva allo Stretto migliaia di persone.

Ah, dimenticavo, questo è lo spot ufficiale”, conclude Cannizzaro.