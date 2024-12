Capodanno Rai a Reggio, le anticipazioni RAI: ‘Spettacolo che lascerà senza fiato’

Iniziato il conto alla rovescia per l’evento de ‘L’anno che verrà’, la RAI annuncia un pò di dettagli interessanti.

“Per garantire una qualità di trasmissione impeccabile, saranno utilizzate 9 telecamere, tra cui quattro speciali equipaggiate per riprese uniche da angolazioni inedite, comprese una cable cam, due technocrane e un drone. Il tutto coordinato da uno staff tecnico che supervisiona più di 500 unità di illuminazione distribuite su quattro torri, per creare un’atmosfera magica e coinvolgente!

”L’Anno che Verrà” avrà una portata globale, essendo trasmesso in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1. Ma non è solo un evento di intrattenimento: sarà anche un’opportunità per scoprire la maestosità della Calabria”.