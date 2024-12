Capodanno Rai a Reggio: Glass installato e ipotesi Museo aperto la sera

Reggio Calabria si accende di magia e si prepara a diventare il cuore pulsante del Capodanno italiano con “L’anno che verrà”, il grande show di Rai 1 che accompagnerà milioni di spettatori verso il 2025. La città dello Stretto, con la sua bellezza senza tempo, farà da sfondo a una serata indimenticabile, ricca di emozioni, musica e spettacolo.

Dieci i giorni al grande evento che vedrà Reggio Capitale d’Italia per una notte, con milioni di spettatori che dagli schermi di Rai potranno ammirare le bellezze della città.

Si avvicina l’evento e ovviamente fervono i preparativi. E’ in fase di ultimazione il glass stile Viva Rai 2 (la trasmissione di Fiorello andata in onda per due stagioni) che sarà installato in Largo Colombo, ad una manciata di metri dal mega palco.

Il glass della Rai sarà teatro di trasmissioni radiofoniche, collegamenti televisivi, talk, interviste con i protagonisti del Capodanno e tanto altro. Sarà un modo per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sera del 31 dicembre ed aumentare la curiosità di reggini e turisti.

Non solo il Capodanno Rai ma (ovviamente) una serie di eventi ed iniziative per arricchire l’ultima sera dell’anno. Spunta anche l’ipotesi di vedere il Museo Archeologico di Reggio Calabria aperto per la sera del 31 dicembre.

Nei giorni scorsi l’appello del direttore del Museo, Fabrizio Sudano. Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ai microfoni di CityNow, nel corso di Live Break, ha fatto il punto della situazione.

“Stanno lavorando gli uffici, il problema non è di natura economica ma di come vengono pagati i lavoratori. La stessa situazione si era verificata in occasione del 50 esimo dei Bronzi di Riace. Il capo di Gabinetto della Metrocity sta lavorando con il direttore del Museo Sudano a questa possibilità. Speriamo di poter vedere il MarRc aperto la sera del 31 dicembre, c’è la volontà delle istituzioni in questo senso”, le parole di Versace.