Capodanno Rai a Reggio, in città oltre 100 tecnici: spuntano altri nomi…e l’idea glass

Nella giornata di domani arriveranno decine di dipendenti Rai per dare il via all'organizzazione dell'evento 'L'anno che verrà'

Cresce l’attesa per l’evento del Capodanno Rai in città. I preparativi per l’organizzazione del programma ‘L’anno che verrà‘ animeranno il centro di Reggio Calabria, prima tra operai e tecnici alle prese con il montaggio del grande palco, poi con l’arrivo in città dei big della musica italiana.

Leggi anche

Numerosissime saranno le operazioni che si svolgeranno in questi primi giorni, in quella che sarà una vera e propria invasione ‘Rai’ con la presenza di oltre 100 tecnici. Dopo i vari sopralluoghi in città, e la parte teorica’, adesso è arrivato il momento di mettere in pratica tutto il lavoro già realizzato negli uffici Rai.

Leggi anche

Da domani, come già annunciato, la squadra di ‘Mamma Rai‘ giungerà in riva allo Stretto per dare il via al complesso iter del montaggio del palco e non solo. Gran parte di Via Veneto, nell’area del Museo Nazionale, diventerà dunque il quartier generale de ‘L’anno che verrà’.

Secondo quanto raccolto, tra le novità delle ultime ore, è prevista l’installazione, oltre all’immenso palco, anche di un ‘glass’ in stile ‘Viva Radio 2’.

Leggi anche

Rimangono invece ancora top secret i nomi degli artisti che saliranno sul palco e che accompagneranno milioni di telespettatori nelle ultime ore del 2024. Tra i nomi certi già anticipati su queste pagine, Nino Frassica e Paolo Belli. Tra i nuovi volti della musica italiana spuntano invece e prendono sempre più quota Gigi D’Alessio e Paola e Chiara.

Sul palco si alterneranno dunque vecchie glorie e giovani stelle del panorama musicale nazionale. Per il momento, tra gli artisti più amati e popolari, serpeggiano i nomi del cantautore napoletano e del duo canoro italiano di musica pop e dance pop.