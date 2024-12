Capodanno Rai a Reggio e montaggio palco: le modifiche alla circolazione e le prescrizioni del Comune

Nuove regole per la circolazione nel centro città in vista dell'evento dell'ultimo dell'anno a piazza Indipendenza

La straordinarietà di un evento come il Concerto di Capodanno esige misure altrettanto eccezionali per assicurare che sia tutti i preparativi del caso sia lo spettacolo vero e proprio possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza imposti dalle normative vigenti. Da ciò è dettata l’ordinanza con cui, all’esito dei tavoli interistituzionali tenutisi in Prefettura, il dirigente del settore Polizia municipale e viabilità, Salvatore Zucco, ha disposto una serie di modifiche alla circolazione nell’area interessata che, per consentire il montaggio del palco in Piazza Indipendenza, entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte del prossimo 10 dicembre.

Leggi anche

La collaborazione istituzionale con la Regione e con la Rai che ha permesso alla Città di Reggio Calabria di essere la cornice di un evento di tale portata necessita, per essere messa a frutto in virtù della valorizzazione di un territorio altrettanto straordinario, della collaborazione di tutti i cittadini, che certamente comprenderanno il carattere temporaneo e le esigenze puramente organizzative del provvedimento. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, assicura il massimo impegno affinché i disagi siano ridotti, per quanto possibile, al minimo.

Nello specifico, il provvedimento che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli prevede le seguenti misure:

Leggi anche

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 05/01/2025:

– tra il viale Zerbi ingresso al parcheggio Stazione Lido Nord ed il lungomare Falcomatà incrocio con l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

– in viale Zerbi corsia dir. Sud tra via Roma e piazza Indipendenza: divieto di sosta con rimozione;

– in parcheggio Rada dei Giunchi: divieto di sosta con rimozione;

– in piazza Indipendenza: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

– in strada di collegamento al parcheggio Stazione Lido Nord, in parcheggio Stazione Lido Nord: divieto di sosta e fermata;

– in via Vollaro tra via V. Veneto e via Tripepi: divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

– in corso Matteotti: interdizione alla circolazione agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 T.

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 02/01/2025:

– in lungomare Falcomatà tra l’uscita del parcheggio Stazione Lido Nord e via XXIV Maggio:

divieto di sosta ambo i lati con rimozione;

Dalle ore 00,00 del 10/12/2024 alle ore 24,00 del 17/12/2024:

– in via Vollaro tra via Matteotti e via V. Veneto: senso unico direzione monte-mare;

– in via V. Veneto tra via Vollaro e via D. Romeo: senso unico direzione Sud-Nord, divieto di sosta con rimozione;

– in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola: senso unico direzione mare-monte, divieto di sosta con rimozione,

– in via Veneto tra via Cananzi e via D. Romeo: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 00,00 del 18/12/2024 alle ore 24,00 del 5/01/2024

– in via Maldonato: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

– in via D. Romeo tra via V. Veneto e viale Amendola: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione;

– in via Veneto tra via Cananzi e via Vollaro: interdizione alla circolazione, divieto di sosta con rimozione.