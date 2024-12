Capodanno Rai a Reggio, lavori in corso per il palco a Piazza Indipendenza

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato! Preparativi in corso per lo straordinario evento in programma il 31 dicembre

Sono in corso i preparativi per l’evento straordinario che coinvolgerà direttamente la città di Reggio Calabria oltre ai milioni di telespettatori in tutta Italia. Il Capodanno Rai si avvicina e il 31 dicembre, dalla storica piazza Indipendenza, partirà il conto alla rovescia per accogliere il 2025, con una serie di eventi dal vivo che renderanno la notte indimenticabile.

Come anticipato su queste pagine il 10 dicembre arriverà la squadra della Rai per il montaggio del palco.

Nel frattempo si sta procedendo proprio in queste ore a sradicare le piante esistenti all’interno dell’aiuola verde. Piante che verranno ricollocate dopo l’evento di fine anno.

A causa delle straordinarie dimensioni del palco, la struttura verrà installata proprio sopra la storia aiuola circolare che si trova al centro di piazza Indipendenza.

L’intera piazza sarà occupata dalla gigantesca struttura, che si estenderà dal negozio Terranova fino al chiosco di Cesare.

La troupe RAI e gli artisti arriveranno a Reggio nei prossimi giorni, con gli alloggi già programmati: la troupe alloggerà all’Hotel, mentre gli artisti soggiorneranno al Grand Hotel Excelsior ei camerini saranno allestiti presso l’hotel Palace.

Con l’avvicinarsi dell’ultimo dell’anno, cresce dunque l’entusiasmo per un evento che promette di portare una visibilità senza precedenti alla città e alla splendida area dello Stretto.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!