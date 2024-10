Occhiuto all’ospedale di Locri. Calabrese: ‘Affronta di petto il problema sanità’

Il Presidente Occhiuto questa mattina in visita all’ospedale della Locride. A dare la notizia è il primo cittadino del Comune in provincia di Reggio Calabria, Giovanni Calabrese.

Lo ha scritto il sindaco di Locri in un post su Facebook.

Calabrese ha aggiunto:

“Da anni, spesso davanti al disinteresse delle preposte autorità politiche, portiamo avanti una grande battaglia per un ospedale adeguato e funzionante”.

Il sindaco ha concluso:

“Sono convinto che, per come si sta muovendo il Presidente Occhiuto, finalmente siamo ad una svolta. Ci crediamo e non molliamo”.