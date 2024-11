Oggi a Gerace la consegna del premio “La Tormenta”

Verrà consegnato oggi pomeriggio alle 17,30 nella Sala Conferenze del Museo Civico Archeologico “S.Gemelli” ubicato in Piazza Tribuna a Gerace, il Premio “la Tormenta 2015”; destinatari del premio un’importante istituzione territoriale dell’Arma dei Carabinieri ed un ufficiale della Benemerita.

Il premio venne istituito, grazie alla collaborazione tra il Comune, guidato dal sindaco, Giuseppe Varacalli, e la locale Sezione “Diego Saraceno” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il 13 Luglio 2014, in occasione del bicentenario della Benemerita, in cui la città di Gerace, insieme alla città di Torino furono le uniche a celebrare la ricorrenza nel giorno in cui cade l’effettiva fondazione dell’Arma. Nella stessa sede venne assegnato il riconoscimento a Nadia Cataldo, prima donna Carabiniere di Gerace.

Quest’anno la data è stata differita a causa di una serie di impegni dei rappresentanti delle istituzioni nonché dei destinatari del Premio stesso.

Il 21 agosto 2015 durante una manifestazone sui beni confiscati alla mafia, il primo riconoscimento è stato consegnato al dr. Nicola Gratteri,Procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria.