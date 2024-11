Oggi la serata conclusiva del “Corto Reggio Calabria Film Fest”

Grande attesa per i tanti artisti previsti alla “Luna Ribelle” di Reggio Calabria per la serata conclusiva della Special Edition Corto RC Film Fest. L’evento, durante il quale verrà premiato il miglior cortometraggio tra quelli proiettati durante il tour in varie scuole della provincia di Reggio, inizierà oggi alle ore 19 con la presentazione del libro “La Tempesta di Sasà”, scritto da Salvatore Striano. A seguire l’attore siciliano Francesco Benigno, che ha iniziato la propria carriera nel film “Mary per sempre”, presenterà il cortometraggio fuori concorso dal titolo “Benigno”. Special guest della serata l’attrice messinese Stella Egitto, conosciuta per produzioni come “Squadra Antimafia Palermo Oggi 3” e “Distretto di polizia”. Testimonial della serata Salvatore Esposito, dai più conosciuto nei panni di Genny Savastano, oltre che Carmine Monaco e Fabio De Caro, attori nella fortunatissima serie televisiva “Gomorra”.

L’organizzazione del Corto RC Film Fest ricorda che il pubblico interessato a partecipare allo spettacolo potrà acquistare i biglietti presso la “Luna Ribelle“. Il costo è fissato in 15 euro e comprende anche l’accesso all’apericena, il live unplugged del duo Tiziana Suraci e Bruno Pugliese e l’animazione del dj Antonio Lubrano.