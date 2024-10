Olimpiadi di Astronomia, Falcomatà: “Reggio ed il suo Planetario eccellenze sul piano nazionale”

«I miei complimenti ed il plauso da parte di tutta la comunità reggina ai ragazzi vincitori delle Olimpiadi nazionali di Astronomia, premiati nei giorni scorsi durante la cerimonia tenutasi all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. In bocca al lupo anche agli studenti che nel prossimo autunno rappresenteranno la Calabria alle Olimpiadi internazionali in Sri Lanka. La Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria si confermano eccellenze nazionali ed internazionali sul piano scientifico. Questi ragazzi rappresentano un esempio di come, attraverso lo studio e la perseveranza, si possano raggiungere risultati straordinari, arrivando a competere, a livello internazionale, con le migliori giovani menti nel campo scientifico». E’ quanto scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue felicitazioni per gli straordinari risultati raggiunti dagli studenti reggini alle ultime Olimpiadi di Astronomia.

«Il Planetario Pythagoras – ha aggiunto il sindaco -struttura d’eccellenza del nostro territorio, si conferma fucina di straordinari talenti riconosciuti ed apprezzati in Italia e nel mondo. Non è un caso infatti che l’intera delegazione calabrese degli studenti che hanno avuto accesso alle finali nazionali provenisse dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e che su un totale di quindici studenti in tutta Italia, ben nove siano stati gli studenti reggini a superare la prova. Risultati straordinari che evidenziano il grande lavoro svolto in questi anni nelle scuole del nostro comprensorio metropolitano, reso possibile anche grazie al brillante contributo del Planetario e della sua responsabile, Professoressa Angela Misiano, che da anni ormai, con amore e perseveranza, coccola e stimola gli studenti reggini appassionati di questa fantastica disciplina che è l’astronomia».

«Alla Professoressa Misiano – ha concluso il sindaco – chiederò di poter incontrare gli studenti vincitori delle Olimpiadi per ringraziarli personalmente, anche a nome delle istituzioni comunali e metropolitane, e dell’intera comunità reggina, per aver contribuito, attraverso i brillanti risultati conseguiti, a portare alto il nome della nostra città in Italia e nel mondo».