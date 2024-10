Olimpiadi di Filosofia, una giovane reggina rappresenterà la Calabria

Ancora un prestigioso traguardo per l’I.I.S. “Nostro – Repaci”: la studentessa Miriana Marcianò, della V G del Liceo Linguistico ”L. Nostro”, rappresenterà la Regione Calabria nella gara nazionale delle Olimpiadi di Filosofia – XXVII Edizione – che si svolgerà a Roma nei giorni 13-14-15 maggio 2019.

Supportata dalla prof.ssa di Filosofia Maria Grazia Tripodi, dalla prof.ssa d’Inglese Gabriella Romeo e dal prof. Giuseppe Lazzaro, che ha curato la partecipazione alla competizione, la liceale villese, nella fase regionale per la sezione in lingua inglese, ha elaborato un saggio filosofico mettendo in atto le sue competenze maturate con costante impegno e dedizione allo studio, e si è classificata al secondo posto.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto dalla studentessa Miriana Marcianò, che rende orgoglioso ed entusiasta l’intero Istituto villese – commenta il Dirigente Scolastico prof.ssa Maristella Spezzano – e afferma la validità dei percorsi didattici progettati dal Collegio dei docenti per approfondire con nuove metodologie e strumenti informatici i contenuti filosofici e per valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa degli studenti”.

Fonte: Elena Scopelliti