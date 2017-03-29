Olimpiadi di Scienze Naturali, partecipano 550 studenti calabresi

Si sono svolte oggi le fasi regionali delle Olimpiadi di Scienze Naturali. All’evento hanno partecipato 550 studenti di oltre 50 scuole superiori della regione. I migliori 11 studenti saranno ammessi alle gare nazionali dalle quali verranno fuori coloro i quali rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia e di Scienze della Terra. La speranza è quella di ripetere la performance di due anni fa quando un ragazzo calabrese riuscì a classificarsi secondo alle Olimpiadi mondiali.

Le gare si sono svolte questa mattina presso le aule del Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria. L’organizzazione logistica dell’evento è stata curata dal corso di laurea in Scienze Naturali, in particolare dal professore Sandro Tripepi che è anche il presidente regionale dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali. Lo svolgimento delle gare, invece, è stato curato dal referente regionale per la Calabria delle Olimpiadi di Scienze, il dottor Emilio Sperone, coadiuvato dal personale dell’Orto Botanico e del Museo di Zoologia dell’UniCal e dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze Naturali.

I vincitori delle gare regionali saranno premiati in occasione del Nature Day previsto il prossimo 29 maggio e per il quale è stata confermata la presenza di Emanuele Biggi, conduttore del programma televisivo Geo & Geo.