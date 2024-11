Olivetti presenta a Reggio Calabria i corsi su stampa e scansione 3D

di Federica Geria – Dopo la presentazione ufficiale della stampante 3D Olivetti S2, avvenuta a marzo, continua il processo di avvicinamento a questa innovativa tecnologia ormai diventata realtà quotidiana.

Olivetti presenta oggi infatti i suoi corsi sulla stampa e sulla scansione 3D, degli esclusivi workshop rivolti ad appassionati, makers, artigiani, grafici, architetti ed ingegneri.

Il corso base introdurrà i partecipanti al mondo 3D, passando per i materiali utilizzabili, lo slicing, l’esportazione in G-Code ed i parametri di stampa, fino ad arrivare a prove pratiche di utilizzo. Inoltre l’utilizzo dello scanner 3D vi farà portare a casa una vostra miniatura!

Continua ancora una volta la volontà di Olivetti di aprire le porte ed indicare la strada, in questo meraviglioso ed affascinante mondo che vede oggi la tecnologia 3D entrare a casa di tutti.

Un evento da non perdere, per tutti gli appassionati della tecnologia e non solo!

Per ricevere il programma dettagliato e per informazioni: olivettiloddo@tiscali.it – 096528322