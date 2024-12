La magia del Natale è di casa da OMAH: tra premi, XMAS box e vin brulè – FOTO

Scopri come partecipare all'estrazione per vincere un premio esclusivo e non perdere l'appuntamento di domenica

Il Natale è quel momento dell’anno in cui i sogni si intrecciano con la realtà, ed ogni gesto e ogni regalo diventano un’espressione d’amore e cura. A Reggio Calabria, OMAH trasforma questa magia in un’esperienza unica, con un evento pensato per avvolgervi nel calore delle feste e regalarvi ricordi indimenticabili.

Scopri il fascino delle festività con OMAH

Fino al 15 dicembre, ogni acquisto di almeno 49€ vi darà la possibilità di partecipare a un’estrazione speciale per vincere un premio esclusivo a tema natalizio, un tocco di eleganza che renderà ancora più preziosa la vostra casa. Il vincitore sarà annunciato durante un momento di festa: il sorteggio in diretta, previsto per domenica 15 dicembre.

XMAS BOX: l’arte del dono e il calore del Natale

Il 15 dicembre non sarà una data qualsiasi. Per questa domenica di dicembre, OMAH ha organizzato l’evento “XMAS BOX“, vera e propria celebrazione dell’arte del regalo. Lo store di via Frangipane vi accoglierà tra le sue eleganti proposte per creare confezioni regalo luxury, perfette per rendere unico ogni dono. Ad accompagnare la vostra visita, il profumo avvolgente del vin brulé, offerto per riscaldare l’atmosfera ed il cuore.

Cristina Comi e Paola Malara, le anime creative di OMAH, vi aspettano con entusiasmo:

“Desideriamo condividere con voi il vero spirito del Natale: l’eleganza, la cura per i dettagli, ma soprattutto la gioia di stare insieme. Venite a trovarci per scoprire le nostre proposte e vivere una giornata all’insegna del calore e della magia delle feste“.

OMAH vi aspetta nel suo raffinato negozio in via Frangipane, 68 a Reggio Calabria. Non perdete l’occasione di vivere un Natale indimenticabile, tra tradizione, eleganza e un pizzico di magia.

