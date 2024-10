Buccinasco ‘Platì del Nord’, Foti (Lega): “Così si diffama la comunità”

“Duole leggere e apprendere che alle soglie del 2022 nel nostro paese, possa ancora essere possibile utilizzare importanti mezzi di diffusione stampa per diffamare in maniera del tutto gratuita un’intera comunità”.

Lo ha scritto in una nota il consigliere comunale di Platì, Nicola Foti.

“Mi riferisco alle recenti parole che sono state brutalmente e volutamente usate dal Sindaco di Buccinasco, Rino Carmelo Pruiti, nei confronti del Comune di Platì, (Comune il quale mi onoro di rappresentare nella qualità di Consigliere Comunale)”.

Non è andata giù al rappresentante del piccola comune in provincia di Reggio Calabria sentir affiancare il nome del suo paese a quello di un omicidio a sangue freddo avvenuto in pieno giorno nella provincia milanese.