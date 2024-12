Volley: grande prestazione per la Omifer Palmi e vittoria pesante

La partita è stata un’esplosione di emozioni per il caloroso pubblico del PalaSurace

La OmiFer Palmi conquista una vittoria importantissima contro la Delta Group Porto Viro tra le mura del PalaSurace, con un risultato di 3 set a 1. Questo successo vale tre punti fondamentali sia per la classifica che per il morale del team. La squadra guidata da Jorge Cannestracci ha imposto sin dall’inizio un ritmo serrato, mettendo in difficoltà il team avversario di coach Moretto.

Per il presidente Pino Carbone e i suoi ragazzi si tratta della prima vittoria da tre punti in questa stagione di Serie A2, un risultato che rilancia le ambizioni di salvezza della squadra, pronta a lottare fino alla fine.

Un pubblico caldo e un muro impenetrabile

La partita è stata un’esplosione di emozioni per il caloroso pubblico del PalaSurace, che ha sostenuto la squadra senza sosta. L’elemento chiave della vittoria è stato il numero di muri messi a segno dai padroni di casa: ben 18 muri contro i 5 degli ospiti, un dato che riflette l’intensità e la precisione del gioco della OmiFer.

La gara

Primo set

Gli ospiti partono bene portandosi sul 1-4, ma Palmi reagisce con determinazione. Un muro di Gitto e un ace di Benavidez firmano il primo sorpasso. Palmi prende il largo e chiude il set con un muro spettacolare sul punteggio di 25/12.

Secondo set

La OmiFer mantiene alta l’intensità, spezzando l’equilibrio iniziale (7/7). Benavidez continua a brillare, mentre Sala regala il punto decisivo sul 25/19.

Terzo set

Porto Viro reagisce con grande determinazione. La partita si mantiene equilibrata fino al finale, quando un errore di Palmi permette agli ospiti di chiudere sul 24/26.

Quarto set

Palmi torna in campo con una convinzione straordinaria. Il muro di Gitto e un ace di Sala portano la squadra verso il trionfo con un conclusivo 25/20.

Tabellino della partita

OmiFer Palmi – Delta Group Porto Viro 3-1 (25-13, 25-19, 24-26, 25-20)

OmiFer Palmi:

Gitto 12, Donati (L), Maccarone 4, Corrado 10, Paris 4, Sala 18, Guastamacchia 1, Benavidez 21.

Allenatori: Jorge Cannestracci e Domenico Arlotta.

Delta Group Porto Viro:

Ballan 2, Arguelles 5, Magliano 8, Pedro 3, Sperandio 1, Andreopoulos 15.

Allenatori: Daniele Morato e Massimo Zambonin.

Durata set:

22’, 25’, 35’, 31’. Totale: 1 ora e 53 minuti.

Statistiche: