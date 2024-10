Ondate di calore a Reggio, i suggerimenti di Protezione Civile

Scoppiata l'estate, caldo torrido a Reggio. Cosa fare in caso di ondate di calore con i suggerimenti di Protezione Civile

II Servizio di Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria trasmette i bollettini ondate di calore estate 2019

Livelli di rischio, cosa fare

Livello 0 (Verde) – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 (Giallo) – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 (Arancione) – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 (Rosso) – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

Cosa fare in caso di ondate di calore

• Evitare di esporsi al sole o all’aria aperta nella fascia oraria tra le ore 12 e le ore 17;

• Cercare di ridurre la temperatura corporea facendo frequentemente docce e bagni;

• Se si è in casa, chiudere le finestre con tende o persiane, in modo da mantenere bassa la temperatura dell’ambiente;

• Bere molta acqua ma evitare bevande alcoliche, che possono aumentare la temperatura corporea, bevande gassate o troppo fredde;

• Privilegiare frutta e verdure fresche ed evitare cibi pesanti ed ipercalorici che aumentano la produzione di calore nel corpo;

• Evitare di indossare abiti in fibra sintetica e preferire indumenti leggeri e tessuti che consentano la traspirazione e la dispersione di calore;

• Evitare continui passaggi da ambienti freddi ad ambienti troppo caldi;

• Accertarsi delle condizioni di salute di persone anziane o malate, visitandole frequentemente o telefonando spesso;

I soggetti maggiormente esposti a rischio derivante da temperature troppo elevate sono gli anziani, quindi:

1. Accertarsi delle condizioni di salute e dare il proprio aiuto a persone anziane che esse siano parenti, amici o vicini;

2. Per gli anziani, oltre a bagni o docce frequenti, sono particolarmente consigliate le spugnature d’acqua fredda;

3. Gli anziani devono bere molta acqua anche se non avvertono stimolo della sete perché il corpo potrebbe comunque averne bisogno.