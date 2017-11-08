E’ on line sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’avviso per l’iscrizione nell’elenco di esperti per la nomina a componente di commissioni giudicatrici.

Con l’avviso si intende costituire un elenco di esperti da cui attingere per l’individuazione di componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti.

“Professionisti, professori, ricercatori o laureati, chiunque abbia i titoli, è chiamato a partecipare al bando indetto dalla SUA – sono le parole del Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro – a breve, infatti, è previsto un innalzamento dei carichi di lavoro della Stazione Unica Appaltante grazie ad ingenti flussi economici che, come Amministrazione Falcomatà, siamo riusciti a captare. Flussi economici importantissimi che porteranno giovamento a tutto il territorio, interessando sia il Comune sia la Città Metropolitana. Ecco che procediamo con la massima celerità al reperimento delle figure professionali necessarie”.

I campi interessati dal bando sono quello ingegneristico/architettonico, dei servizi e forniture (pulizie, ristorazione, ambiente, rifiuti), servizi sociali, servizi economico-finanziari, servizi e forniture informatiche – tecnologiche e dei trasporti.

Il bando completo e la domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it

Fonte: Ufficio Stampa Città Metropolitana di Reggio Calabria