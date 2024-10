Open Arms, Laura Bertullo: “Una nave galera simbolo di meschinità”

Il caso Open Arms, così come tanti altri in passato, sta facendo discutere l’Italia. L’umanità non dovrebbe però spaccarsi in pro o contro gli sbarchi.

Dietro la parola ‘migranti‘ si celano persone in carne ed ossa in grado di provare tutti i sentimenti umani, forse, a differenza dell’italia che sembra non avere più un cuore. Ecco le parole di Laura Bertullo:

“Sono saltati in acqua presi dalla disperazione, evasi dalla nave galera della vostra incommensurabile meschinità. A questo siamo arrivati, che sia per voi più grande degli oceani la vergogna da provare”.

Il presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in un post su facebook prosegue: