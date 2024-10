Open Day al liceo Pizi di Palmi: avanguardia dell’eccellenza

Un intero pomeriggio dedicato ai laboratori è stato quello che si è svolto domenica 28 Gennaio presso i locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi. Un Open Day intenso, che ha visto tutti protagonisti: genitori, alunni delle Scuole Medie inferiori, docenti e studenti liceali che hanno accolto con molte e diverse attività quelli che potrebbero diventare i futuri fruitori dei servizi che l’Istituto “Pizi” offre per affinare le diverse competenze richieste dal mondo della cultura e del lavoro. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, accogliendo le famiglie in Aula Magna ha presentato il Liceo “N.Pizi” di Palmi come centro di eccellenza per gli indirizzi che offre. Dopo l’attivazione del percorso Cambridge e la presenza dell’ Assistente di madrelingua inglese, unico nel territorio della Provincia di Reggio, oltre a quello assegnato alla città metropolitana, il Liceo, infatti, si avvale di una piattaforma e-learning, di una biblioteca virtuale di Lingua e Letteratura straniera e, soprattutto, dei tanti servizi offerti dalla Google, grazie ad un partenariato stipulato con l’azienda d’oltreoceano, leader del web: ciascuno studente, infatti, può accedere gratuitamente agli innumerevoli servizi inseriti nella GSuite, con spazio clouding illimitato, e avere accesso a tutti quegli strumenti web-based che offrono un potenziamento della didattica tradizionale.

Una scuola proiettata al futuro che mira alla formazione con competenze in ambito linguistico e digitale e spinge costantemente i propri docenti all’utilizzo di nuove metodologie di insegnamento per rendere la didattica attuale con i tempi, utilizzando la piattaforma informatica che arricchisce, a partire da quest’anno scolastico, gli ambienti di apprendimento attraverso l’attuazione delle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si attua così la visione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, per la quale il Progetto S.C.U.O.L.A. significa “ Studente al Centro: Unicità Orientata al Lifelong-learning e all’ Autorealizzazione”: in poche parole, lo studente viene accompagnato nel suo processo di Lifelong Learning e nel successo personale di autorealizzazione.

Un Istituto, il Pizi, i cui indirizzi presenti, dal Liceo Scientifico di Ordinamento a quello di Scienze Applicate, al Liceo Sportivo, al Liceo Classico Tradizionale, sono affiancati dal corso di Potenziamento di Indirizzo Biomedico per una prima classe del Liceo Classico e per una terza del Liceo Scientifico, con potenziamento delle ore di Fisica, Scienze e Matematica ed interventi di esperti esterni in ambito medico-sanitario, e di indirizzo Cambridge IGCSE per il Liceo Scientifico (con la Certificazione di Esame Cambridge in sede).

Inoltre l’Istituto è Centro accreditato AICA per il conseguimento della Certificazione Informatica (ECDL) e Centro Accreditato Cambridge per il conseguimento delle Certificazioni in Lingua Inglese.

Una scuola che si apre al territorio, diventando spesso scena di incontri con convegni e dibattiti in cui l’allievo diventa protagonista delle proprie ricerche, dei propri sviluppi sul tema in oggetto e infine del confronto con l’ospite esperto. Ma il Liceo esce anche fuori dal perimetro dei locali scolastici: partecipa a Campus, a competizioni Regionali e Nazionali, sportive e culturali; organizza convegni, e, con grande risonanza sul territorio, anche alla Notte Nazionale del Liceo Classico. Offre, inoltre, percorsi di Alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero.

È stato presentato anche il PON “S.S.A.: Socializzo, Studio, Apprendo”, costituito da sei Moduli che a breve partirà di pomeriggio, impegnando gli studenti in diverse attività per rinforzare le competenze e affinarne altre: Musical ”Grease”, “INVALSI Mat&Ita”, “Lottare insieme con ….Fair Play”, “Il corpo tra movimento ed emozione”, “Studiare è un piacere: io e gli altri, D.A.S. (Dopo A Scuola)”, “Riconoscersi cittadini attraverso il rispetto dei beni comuni: il Museo scientifico a scuola”, ed un PON FESR: “L’Europa per lo Sport 2017”. Non mancano i POR, quali “Lab & Process”, un POR FESR, uno per l’Alternanza scuola-lavoro in ambito nazionale ed internazionale ed uno, in corso di autorizzazione, sulle azioni di Orientamento e sulla scelta di percorsi formativi universitari e lavorativi.

Gli studenti del ”Pizi” frequentano la didattica nei Laboratori di Chimica, Scienze, Fisica e Lingua; svolgono attività di approfondimento tematico in occasione degli Incontri con l’autore; incentivano scambi con l’estero, come nel Progetto e-twinning, Gemellaggi con Paesi Europei e, con buona motivazione, consolidano il Progetto Palketto Stage.

Un Liceo che continua a ricevere premi per competizioni sportive, culturali e formative che lo qualificano sempre meglio, facendo sentire chi lo frequenta parte di una grande squadra che punta sul futuro, sviluppa strategie alternative e vince sui risultati.

di Marilea Ortuso