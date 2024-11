OPENYOURMIND: 48 ore di concorsi, esposizioni, dibattiti, interventi, musica live alla Cittadella Universitaria di Reggio Calabria.

#openyourmind è un’idea nata da alcuni studenti della Facoltà di Architettura “Mediterranea” di Reggio Calabria che si concretizza in un programma scandito da concorsi, esposizioni, dibattiti, interventi, musica live, in quarantotto ore che mirano a dare spazio alla ricerca dell’arte oggi nel nostro territorio.La necessità diffusa di promuovere l’arte, sia essa denuncia o esaltazione di bellezza è il motore trainante di #openyourmind; tutti abbiamo qualcosa da dire, da esprimere, da condividere quando il filo conduttore è il luogo in cui viviamo. I confronti che vorremmo instaurare sono infatti strettamente connessi al titolo della canzone di Rino Gaetano “Anche questo è Sud” con l’intento di mettere in luce le tante facce che vivono questa realtà. Abbiamo bisogno di conoscere, comprendere il territorio in cui ci muoviamo e di confrontarci su esso; così l’arte, da “usare” come collante sociale, è stata il pretesto migliore che siamo riusciti a trovare.Come partecipare:-Attraverso i tre concorsi previsti (vedi bando) nei canali: -estemporanea -fotografia -murales;-Attraverso la possibilità di esporre, con obbligo di comunicazione per questioni organizzative alla seguente mail: gruppostudentesco.helios@yahoo.it entro e non oltre il 22 Giugno ore 12:00;-Attraverso la tua presenza ai tanti appuntamenti previsti dal programma Dove e quando:Presso la Cittadella Universitaria di Reggio Calabria -Salita Melissari, dalle 09.30 alle 00.00 per la giornata del 25.06.14 e dalle 09.30 alle 03:00 per la giornata del 26.06.14.Durante queste quarantotto ore si terrà inoltre la seconda edizione della manifestazione “dArte open day” in cui i lavori degli studenti dei laboratori del dipartimento dArte di Architettura dell’Ateneo “Mediterranea” di Reggio Calabria, saranno esposti e visibili a tutti. Interverranno ai dibattiti l’architetto reggino Nicola Tassone e il percussionista Dario Zama che ci intratterrà con una performance partecipata. Saranno inoltre presenti alcuni dei lavori facenti parte la ricerca fotografica “La coda dell’occhio” di Daniele Rizzuti. Il tutto sarà accompagnato dagli scatti di Fabio Calabrò ( The Look of the Year – Calabria) che con la sua macchina fotografica seguirà per l’intera giornata questo primo #openyourmind!