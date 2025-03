Operazione ‘Masnada’, sentenza a Palmi: sei condanne per violenza su minorenni

Sei condanne e sette assoluzioni. È questo l’esito della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Palmi, Francesca Mirabelli, a conclusione del processo con rito abbreviato sulla vicenda della violenza sessuale di gruppo perpetrata per due anni ai danni di due minorenni, una a Seminara e l’altra a Oppido Mamertina.

L’inchiesta, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’operazione denominata “Masnada”, che ha fatto emergere i gravi abusi subiti dalle giovani vittime a partire da gennaio 2022.

Le condanne pronunciate dal Gup variano dai 13 anni di reclusione a 5 anni e 4 mesi. La pena più severa, 13 anni di reclusione, è stata inflitta a Rocco Raco. Otto anni per Giuseppe Francesco Caia, sette anni per Salvatore Infantino ed Emanuele Montani, cinque anni e quattro mesi per Michele Piccolo e Placido Caia.

Sono stati invece assolti: Antonino Laganà, Gaetano Piccolo, Pasquale Bruzzisi, Pasquale Schipilliti, Vincenzo Bonarrigo, Vincenzo Fondacaro e Lorenzo Oliveri.

Il Gup di Palmi ha inoltre disposto l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici per i condannati e stabilito una liquidazione delle parti civili, tra cui il centro antiviolenza per le donne “Roberta Lanzino”, le due giovani vittime e le loro famiglie, oltre al pagamento delle spese processuali.

La sentenza chiude il processo con rito abbreviato, segnando un importante punto fermo su un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Fonte: Ansa Calabria