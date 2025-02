Operazione Nostalgia: la telefonata importante, il cambio di data del raduno, il grandissimo calciatore

Innanzitutto volevamo iniziare questo post facendo i complimenti a tutti i tifosi della Reggina per la passione viscerale.

Lo scontro diretto contro il Siracusa non è andato bene, ma quello che ci ha impressionato sono stati l’affetto e la passione incondizionata per una squadra che sta disputando la Serie D.

Siete davvero impressionanti e tutto questo non è scontato.

Siamo orgogliosi di aver scelto Reggio Calabria come sede del raduno del Sud.

Detto ciò, abbiamo una brutta e una bellissima notizia che ci sembra doveroso comunicarvi.

In questi giorni ci è arrivata una telefonata davvero inaspettata (per farvi capire la situazione, all’inizio abbiamo pensato ad uno scherzo) che ci diceva: “Lo so bene che vi metterò in difficoltà e che avete già annunciato la data di Reggio Calabria, ma io in quel giorno non potrò essere presente, è possibile valutare un cambio data?”.

Ora, non possiamo dirvi il personaggio ma è un nome al quale non si riesce proprio a dire di no, fidatevi.

Ci conoscete da diversi anni ormai.

Cosa stiamo facendo? Siamo in contatto con l’amministrazione comunale e la società Reggina per trovare una data utile, stiamo valutando il 6 settembre (a Reggio Calabria a settembre tra l’altro c’è un clima fantastico).

Niente panico per chi ha già acquistato i biglietti, ovviamente se spostiamo la data, i biglietti saranno comunque validi nonostante il cambio.

Per chi ha acquistato il biglietto da fuori, rimborseremo voli e treni (basterà mostrarci la spesa che avete sostenuto per il raduno di Reggio Calabria).

Amici, è una situazione nuova e incredibile per noi, quindi se stiamo valutando questo cambio di data è perché con questo nome si porta il raduno di Reggio Calabria in una dimensione MONDIALE.

Per il momento non possiamo aggiungere niente, tra giovedì e venerdì vi daremo una comunicazione definitiva.

Intanto ci sembrava giusto avvisarvi, fidatevi se arriviamo addirittura a spostare ancora il giorno del raduno di Reggio Calabria, la situazione è davvero impensabile.

Nel primo commento trovate un piccolo spoiler, non possiamo dirvi altro per ora.

Linea allo studio.