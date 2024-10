“Operazione Nostalgia”: adesso è ufficiale, il raduno dei campioni al Granillo

Rompiamo l’attesa. È arrivato il momento di svelare la data e il luogo del prossimo raduno.

Il raduno di Operazione Nostalgia è dedicato a tutti i veri amanti del nostro calcio, l’atmosfera sugli spalti è unica, vedere migliaia e migliaia di persone, una a fianco all’altra, con magliette di colori di fede diverse è il nostro segreto.

Il calcio deve essere di tutti. La passione per il calcio deve unire, non dividere. Dopo gli ultimi raduni organizzati a Parma e a Cesena, ci sentivamo in dovere di ritornare al Sud Italia.

SABATO 6 GIUGNO ci aspettiamo calore, passione e voglia di sognare.

SABATO 6 GIUGNO TUTTI A REGGIO CALABRIA.

Quest’anno avremo l’onore di aprire uno stadio storico come l’Oreste Granillo.

È il momento di taggare tutti i fan e le persone che ci seguono da Reggio Calabria e da tutto il Sud, quest’anno sarà ancora più incredibile.

Preparatevi psicologicamente.

Parola di Operazione Nostalgia.”