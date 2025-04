Capitaneria di Reggio: sequestro di oltre 4 tonnellate di novellame di sarda

Elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 150.000 euro

Arginare il fenomeno distruttivo della pesca del novellame di sarda (sardina pilchardus), cosiddetto “bianchetto” e bloccare la successiva commercializzazione, sono questi i punti cardine oggetto di una vasta operazione complessa denominata “Nunc Nata”, messa in campo dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria.

In questo periodo, uomini e donne della Guardia Costiera calabrese hanno intensificato i controlli in mare, lungo la costa e sulle strade, con l’ausilio di mezzi navali e terrestri, snodi fondamentali per la commercializzazione del prodotto ittico nel mercato clandestino calabrese e siciliano, dove la richiesta continua a risultare altissima.

Questa tipologia di pesca, nonostante risulti devastante per l’ecosistema marino in quanto gli esemplari vengono prelevati dal mare ancora non sviluppati, limitandone la riproduzione, è particolarmente diffusa soprattutto nelle marinerie pugliesi, calabresi e siciliane, dove il mercato è fiorente.

La commercializzazione di tale prodotto ittico è estremamente remunerativa: basti pensare che il costo di vendita al dettaglio di un kg di questo prodotto può arrivare fino a 30 euro.

Nell’attività ispettiva condotta lungo tutto il territorio calabrese e lucano tirrenico è stato impiegato un consistente numero di militari degli uffici periferici della Guardia Costiera calabrese.

Sequestrate oltre 4 tonnellate di novellame di sarda

Nell’ambito dell’operazione, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato più di 4 tonnellate di novellame di sarda, ed elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 150.000 euro.

Sequestri e sanzioni amministrative

In particolare, nel corso di due distinte attività, sono state sequestrate più di 1.500 kg di novellame di sarda, elevando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 50.000 euro e relativo sequestro del prodotto ittico.

Ulteriori attività sono state svolte dal personale dei vari compartimenti dipendenti da questa Direzione marittima, che ha portato al sequestro di novellame di sarda, venduto illegalmente per le vie cittadine.