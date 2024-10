Operazione Pedigree 2, Morra: ‘La ‘ndrangheta è un tumore da sconfiggere’

È così che commenta l’operazione di questa mattina, giovedì 15 ottobre 2020, Nicola Morra. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia alla luce delle indagini del R.O.S. di Reggio Calabria e Trento ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook:

“Ormai non c’è angolo del nostro paese in cui la ‘ndrangheta non sia presente ed attiva, inquinando il tessuto sociale e corrompendo le attività produttive e la vita politica. Per questo motivo è necessario studiare molto più approfonditamente certi fenomeni, perché si possa intervenire il prima possibile per sconfiggere questo tumore della vita democratica”.