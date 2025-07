Tutto pronto per il primo ‘Memorial Massimo Scevola’

Si accendono i riflettori sul “Memorial Massimo Scevola”, il torneo di calcio a 8 organizzato presso il centro sportivo Reggio Village, che si prepara a radunare appassionati, amici e sportivi in un appuntamento dedicato alla memoria e al fair play.

Il torneo si svolgerà secondo il regolamento FIGC. L’appuntamento è fissato per martedi 15 luglio alle ore 19,00, otto le squadre partecipanti: Argentina, La Banda, Cecè Curatola, Gli amici di sempre, Gallina, Colorificio Genovese, San Pietro e Trunca.

La durata di ogni partita è di 25 minuti per tempo con 10 minuti di intervallo. Finita la fase eliminatoria, le migliori due squadre dei due gironi passano il turno per la disputa delle semifinali.

Un’occasione per mettersi in mostra, ma anche per condividere i valori dello sport e ricordare una figura importante come Massimo Scevola. Ospite d’eccezione il grandissimo Maurizio Poli, ex calciatore della Reggina, legatissimo alla famiglia Scevola.