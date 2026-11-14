Reggina-Sambiase, Granillo verso il sold out: nel mirino il record stagionale. I due precedenti

Sarà un bellissimo colpo d'occhio perchè è tutto pieno anche il settore ospiti

Prosegue spedita la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica tra Reggina e Sambiase. Ci sono occasioni in cui i 7.500 posti a disposizione dello stadio Granillo potrebbero non bastare e quella di domani sembra essere proprio una di queste. Cresce l’attesa per il confronto tra le due capolista del girone I di Serie D. All’ultimo aggiornamento erano poco più di mille i tagliandi ancora disponibili ed è facile immaginare che, nelle ultime ore, il numero si sia ulteriormente ridotto. Lo stadio si prepara a offrire un grande colpo d’occhio.

Reggina-Sambiase, nel mirino il record di presenze

La sfida di domenica potrebbe far registrare il nuovo record stagionale di spettatori. Il primato appartiene attualmente alla gara tra Reggina e Nuova Igea Virtus con 6.997 presenze, seguita dal confronto con la Vibonese dello scorso 11 ottobre, con 6.801 spettatori. Numeri che sicuramente verranno superati in occasione dello scontro diretto per il primato. Il sold out è sempre più vicino.