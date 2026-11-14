Vumbaca Reggio BiC, visita della Commissione ACES Europe: la realtà paralimpica calabrese conquista i delegati

Una giornata di grande orgoglio per la Vumbaca Reggio BiC e per tutto il movimento sportivo calabrese. La società amaranto ha ricevuto la visita della Commissione ACES Europe, impegnata nel percorso di valutazione della candidatura della Regione Calabria al prestigioso riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2028.

La Commissione sarà impegnata in un tour attraverso il territorio calabrese, con l’obiettivo di conoscere da vicino le diverse realtà sportive regionali, visitare le strutture e osservare le numerose discipline che animano il panorama sportivo della Calabria.

Tra queste, naturalmente, anche il basket in carrozzina, con la Vumbaca Reggio BiC che rappresenta una delle realtà paralimpiche più significative del territorio. Una visita che assume un valore particolare per la società reggina, impegnata da anni nella crescita del movimento paralimpico e nella promozione dei valori dello sport attraverso sacrificio, determinazione e passione.

A rendere ancora più speciale la giornata è stato un gesto di grande attenzione da parte dei delegati della Commissione ACES Europe, che hanno voluto telefonare al presidente del Comitato Italiano Paralimpico, De Sanctis, per congratularsi della bellissima realtà paralimpica calabrese.

Un riconoscimento che va ben oltre la semplice visita istituzionale e che rappresenta motivo di soddisfazione per tutto il movimento sportivo amaranto. La Vumbaca Reggio BiC diventa così ambasciatrice di un territorio che, attraverso lo sport, dimostra di saper costruire opportunità, abbattere barriere e valorizzare ogni atleta.

La candidatura della Calabria a Regione Europea dello Sport 2028 rappresenta un’importante occasione per raccontare le tante eccellenze presenti sul territorio. E la Reggio BiC, con il proprio percorso e la propria storia, ha dimostrato ancora una volta di avere un posto importante in questo racconto.

Una visita che riempie d’orgoglio la famiglia amaranto e che conferma come anche attraverso il basket in carrozzina la Calabria possa farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale ed europeo.