Oppido Mamertina, al via il servizio di assistenza educativa specialistica presso l’Istituto Comprensivo

Nell’Istituto Comprensivo di Oppido Mamertina ha preso il via il servizio di assistenza educativa specialistica rivolto agli alunni diversamente abili che frequentano le varie scuole facenti parte dell’Istituto oppidese.

Il servizio, affidato alla Cooperativa Sociale “ITACA”, diretta dalla dott.ssa Maria Giovanna Ursida, si configura come innovativo per il territorio preaspromontano in quanto si avvale esclusivamente di personale in possesso del titolo specifico di assistenti educativi. La cooperativa sociale lavorerà in sinergia con l’UMD (Unità Multidisciplinare per l’integrazione scolastica), con la quale cercherà di soddisfare le esigenze specifiche per la mansione richiesta, suggerite dal personale specializzato dell’ASP di Reggio Calabria.

Il progetto si pone come obiettivo primario il benessere dell’alunno all’interno della scuola e del suo gruppo classe. Vengono favoriti i processi di integrazione sociale e scolastica e supportato il ruolo di sostegno educativo proprio delle scuola e della famiglia. La realizzazione di queste finalità viene raggiunta attraverso piani educativi individualizzati e interventi atti a superare problemi di disadattamento, emarginazione o insuccesso scolastico; il progetto è finalizzato inoltre ad accrescere le autonomie dell’alunno disabile, potenziando e valorizzando le sue potenzialità e migliorando la sua capacità di relazione e il senso di autostima.

Gli assistenti educativi collaborano con le insegnanti di sostegno al fine di raggiungere gli obiettivi presenti nel PEI (piano educativo individualizzato), ossia il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. Il personale è a completa disposizione delle esigenze dell’Istituto Comprensivo e dell’UMD, pronto a mettere al servizio degli alunni la propria formazione professionale.

Questo progetto, frutto di una importante collaborazione tra l’Amministrazione Comunale guidata dal dott. Domenico Giannetta e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Oppido Mamertina, prof. Fernando Rotolo, nasce dunque con l’unico vero scopo di migliorare la vita scolastisca degli studenti portatori di handicap offrendo ausilio alle insegnanti di sostegno già presenti all’interno dello stesso istituto.

“Abbiamo dimostrato, ancora una volta con i fatti, quanto la scuola e il bene dei suoi studenti sia al centro della nostra azione amministrativa. Il bene dei ragazzi viene prima di tutto e stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare il massimo apporto alle nostre scuole, e quindi ai nostri studenti.” – ha detto il primo cittadino oppidese, Domenico Giannetta – “ In questo caso, un’ulteriore motivazione ci è stata data dal fatto che con questo progetto possiamo favorire tutti quei ragazzi disabili che frequentano l’istituto e che hanno maggior bisogno di assistenza per integrarsi e migliorare la qualità della propria vita scolastica. Non risolveremo tutti i loro problemi, ma sicuramente gli daremo una mano per vivere meglio”.