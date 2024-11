Oppido Mamertina: Inaugurata la nuova sede del CIF Comunale.

Il Sindaco Domenico Giannetta ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Centro Italiano Femminile Comunale di Oppido Mamertina. Il primo cittadino oppidese ha tagliato il tradizionale nastro del nuovo punto d’incontro del CIF mamertino.La struttura, rimessa a nuovo per l’occasione, è stata consegnata dall’Amministrazione Co-munale nelle mani del direttivo dell’associazione comunale che fin dalla sua nascita ha svolto un’intensa attività sia sul piano degli interventi in favore delle famiglie,dei bambini, degli anziani, sia nell’ambito culturale , religioso e di specifica formazione all’impegno civile.La vita del CIF della cittadina preaspromontana si caratterizza per una notevole quantità di iniziative tutte portate avanti su base volontaria , capaci di dare risposte concrete ai nuovi bisogni : incontri culturali, dibattiti su temi di attualità, seminari di formazione politica per le donne, accoglienza, assistenza ed integrazione culturale per le immigrate, attività in fa-vore delle donne disabili, sostegno alle famiglie in difficoltà, attività in favore dei giovani a rischio, attività culturali in favore dei giovani e incontri di approfondimento sui temi della Dottrina Sociale della Chiesa.“Come amministratori pensiamo che le realtà associative del nostro paese siano la solida base su cui fondare i nostri principi e i nostri valori morali. Cerchiamo quindi di aiutare il più possibile tutte le associazioni presenti nel nostro territorio perchè siamo convinti del grande apporto, fattivo e concreto, che esse possono dare allo sviluppo e al progresso della nostra comunità. – ha sottolineato Domenico Giannetta, sindaco di Oppido Mamertina – Noi abbiamo trovato una casa a questa associazione affinchè possa continuare la propria opera di volontariato essendo un punto di riferimento per per tutte le donne oppidesi e so-prattutto per quelle donne che vivono quotidianamente in situazioni difficili.”