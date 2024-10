A Oppido Mamertina la 6ᵃ ed. dell’Azzurra Film Festival

Per la sesta edizione dell’Azzurra Film Festival 2018 di Oppido Mamertina, trionfo, nel concorso dei cortometraggi, de “Il silenzio di Jill” di Daniele Tullio, che fa anche aggiudicare a Costantino Comito il premio come miglior attore e a Daniele Tullio quello di miglior regia. Un intenso western, dove protagonista è il profondo senso di giustizia di un anziano cowboy, ormai indurito dalla vita, il quale non si arrende davanti ai soprusi nei suoi confronti e di una giovane Sioux, Jill. Lei non parla, “forse è sempre stata così o forse è stato il silenzio di quella desolazione che l’ha avvolta tra le sue spire”…

Secondo Classificato il corto “Vacanze ja sutta” di Rocky Alvarez, terzo posto per “Un piccolo grande gesto” di Enzo Carone.

Il premio “Rosario Pileio” per il teatro è andato a Marilena Luccisano per la commedia “Non chiamatelo Amore”. Miglior attore esordiente Gabriel Chillico per il film ” La casa della Bellezza”.

Per quest’anno il premio come Miss Azzurra Film 2018 è stato conferito alla bellissima attrice Marina Evangelista.

La serata, accompagnata dalla bella valletta Anita Barbaro, sotto il cielo della Piazza Regina Margherita, è stata ricca di momenti ed ospiti di rilevanza professionale, come Costantino Comito, attore di cinema, tv e teatro, Demetrio Caracciolo, direttore di fotografia, Rosemary Calderone, attrice, e Marzia Matalone, scrittrice.

Carlo Belmondo, “il cantattore romantico” di Colorado Café, oltre a fare da padrino per la serata, ha fatto divertire il pubblico con i suoi esilaranti sketch. Non è mancata altresì l’attenzione ad un tema importante come quello della donazione del sangue, grazie agli ospiti membri dell’associazione AVIS.

L’ideatore del Festival, nonché presentatore della serata, il giovane regista Emilano Chillico, si ritiene soddisfatto e ringrazia particolarmente, oltre che tutti i partecipanti all’evento, il sindaco di Oppido Mamertina, Domenico Giannetta per il grande supporto che ogni anno offre, con la collaborazione del vicesindaco Vincenzo Barca, per la realizzazione del sempre più ricco e riuscito Azzurra Film Festival.

Titti Mileto