Oppido Mamertina, l’Amministrazione Giannetta dona un quadro al Santuario Maria SS. Annunziata.

Al termine della messa domenicale, l’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina ha donato al Santuario “Maria S.S. Annunziata” un dipinto della pittrice Rosanna Trimboli. L’opera è stata consegnata dal Sindaco Domenico Giannetta al Rettore del Santuario Don Letterio Festa nella Sala Episcopale adiacente la Cattedrale oppidese.Il quadro, classificatosi al terzo posto nell’Estemporanea di Pittura dal tema “Culto e Grazie di Maria SS Annunziata in Oppido Mamertina” tenutasi lo scorso 14 agosto proprio nella cittadina preaspromontana, entra dunque a far parte del vasto patrimonio artistico della Cattedrale della Diocesi di Oppido – Palmi.L’opera, che raffigura la scena dell’Annunciazione a Maria collocata nello scenario del centro archeologico di Oppido Vecchio, è stata scelta per il significato che ad essa viene dato, ossia rappresentare l’inscindibile connubio tra il territorio di Oppido Mamertina e il culto per Maria SS. Annunziata. “Ci sentiamo in dovere, come cittadini, come amministratori e come cristiani di donare quest’opera d’arte al Santuario. Con Don Letterio Festa siamo stati subito d’accordo sul significato dell’opera – ha spiegato il Sindaco Domenico Giannetta – e abbiamo deciso che questo dipinto debba essere conservato nel luogo dove il culto per la Madonna Annunziata ha il suo epicentro”. “Ringrazio il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale per questo prezioso dono. – Ha detto in conclusione il Rettore del Santuario, Don Letterio Festa – Questo dimostra ancora una volta quanto questa amministrazione sia vicina a noi e quanto sia importante per loro il culto per Maria S.S. Annunziata, patrona della nostra Oppido e della nostra Diocesi.” online