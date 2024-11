Oppido Mamertina, l’ufficio postale tra le eccellenze italiane. Il Sindaco Giannetta: “Orgoglio per tutta la cittadinanza”

Durante il meeting di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti sul tema “Risparmio postale e qualità dei servizi mirati alla soddisfazione di milioni di clienti che ogni giorno si recano negli uffici postali”, tenutosi a Salerno lo scorso 14 ottobre,la filiale di Oppido Mamertina, diretta dalla Dott.ssa Domenica Sorrenti, è stata premiata per i risultati raggiunti nello scorso anno, nel quale l’ufficio postale oppidese é risultato essere al vertice della classifica assoluta nella categoria riservata agli uffici a medio traffico di clientela. Tale risultato é stato possibile anche grazie all’importante lavoro svolto dalla Dott.ssa Carolina Picciocchi, direttore provinciale di Poste Italiane di Reggio Calabria.”È un grande orgoglio per tutti noi oppidesi avere nel nostro paese eccellenze simili. Mi congratulo con la Dott.ssa Sorrenti e con la Dott.ssa Picciocchi per il grande lavoro svolto. – Così il Sindaco di Oppido Domenico Giannetta ha commentato subito dopo aver appreso la notizia – Questo dimostra come nella nostra Oppido possono germogliare eccellenze in tutti i campi.È mio impegno, da sempre, mettere a disposizione tutti i mezzi necessari affinchè le eccellenze sgorganti dal nostro amato paese siano sempre di più e abbiano la possibilità di crescere e svilupparsi al meglio nel proprio settore di appartenenza. Spero che nel futuro vi siano numerosi altri riconoscimenti come questo, che diano sempre più lustro ad Oppido Mamertina”. online