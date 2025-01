A Oppido il tradizionale Concerto di Santo Stefano

Anche quest’anno l’Orchestra di fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina, dell’Associazione musicale “Valle delle Saline”, ha allietato il pubblico con il tradizionale Concerto di Santo Stefano. Ad esibirsi presso il Salone Vescovile degli Stemmi, adiacente la Cattedrale, i musicisti guidati dal Maestro Stefano Calderone, che hanno intrattenuto i numerosi presenti con l’esecuzione di colonne sonore, brani di musica classica e tradizionali canti natalizi.

Era presente anche la neonata Junior Band, formata da sedici bambini di Scuola Primaria, che da poco più di un anno, guidati dai vari Maestri di strumento, hanno iniziato un percorso di studio e di piccole esibizioni.

“Quella della Junior Band – dice Calderone, che è anche il Direttore artistico dell’Orchestra – è un’esperienza che riempie di gioia tutti noi e ci rende orgogliosi poiché tutti i musicisti che oggi si stanno esibendo e che hanno concluso o stanno continuando il loro percorso al Conservatorio, hanno iniziato a suonare uno strumento fin da bambini e oggi sono i Maestri di questi piccoli; pertanto ci auguriamo che la passione ed anche l’allegria di fare musica, possano crescere sempre più”.

A maggio scorso, la Junior Band si era classificata al 1° posto, con il punteggio di 98/100, al concorso musicale nazionale “Primavera in Musica 2024” a Laureana di Borrello. L’orchestra è stata anche diretta dal Maestro Pasquale Startari, virtuoso clarinettista, formatosi sin da piccolo presso l’Orchestra “Rechichi” e che, già conclusi gli studi al Conservatorio, ha da poco iniziato un percorso professionale di Direzione.

Un percorso di crescita per la comunità

Presente al concerto il sindaco della cittadina, Giuseppe Morizzi, che ha sottolineato come determinate esperienze e attività culturali siano linfa vitale non solo per chi le pratica, ma per tutto il territorio. Il Consigliere regionale Domenico Giannetta, anch’egli intervenuto all’evento, ha rimarcato come l’Orchestra di fiati “G. Rechichi” sia ormai una realtà ben consolidata in tutta la Calabria.

Il numeroso pubblico ha apprezzato il concerto e partecipato anche nell’esecuzione dell’ultimo brano, Feliz Navidad, suonato insieme da grandi e piccoli musicisti.

Il Maestro Calderone ha dato appuntamento al 4 marzo, quando si terrà a Oppido una Masterclass di tromba del Maestro Alessandro Silvestro, del Conservatorio di Vibo Valentia.