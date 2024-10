Reggio, nuove modalità di accesso al Comando di Polizia Municipale

Al fine di darne ampia diffusione, in considerazione della particolare situazione epidemiologica e delle ultime disposizioni governative, a far data dal 9 novembre p.v., si comunica che l’apertura al pubblico degli uffici del Comando del Corpo sarà effettuata, esclusivamente su prenotazione telefonica o via email, sino ad un massimo di 30 soggetti.

Quando

Il lunedì dalle ore 09:00 alle 13:00 ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Maggiori informazioni

Al fine di agevolare l’utenza, si comunicano i contatti cui accedere per fissare il relativo appuntamento: