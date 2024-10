Mascherine obbligatorie dal pomeriggio all’alba: la nuova ordinanza del Ministero

Discoteche chiuse in tutta Italia e mascherina obbligatoria in una precisa fascia oraria. Sono questi i due nuovi punti da rispettare secondo l’ordinanza del Ministero della Salute siglata nella tarda serata di ieri, domenica 16 agosto, dal Ministro Roberto Speranza.

Ancora una volta, la Calabria è arrivata in anticipo sulle decisioni del Governo. Solamente pochi giorni fa, infatti, la Presidente Jole Santelli aveva firmato la sua ordinanza chiudendo tutte le sale da ballo del territorio.

Il giorno seguente è arrivato, sempre da parte della Regione, un’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina sia al chiuso che all’aperto (senza limitazioni orarie), oltre che i tamponi per chi arriva da Paesi a rischio.

Il braccio di ferro del Governo nazionale, probabilmente, arriva a causa di quelle Regioni che, nonostante il crescendo dei contagi, hanno deciso di continuare la loro attività. Nella nuova ordinanza, che ha validità dal 17 agosto fino alla pubblicazione del nuovo DPCM, si legge:

Per leggere il testo integrale, CLICCA QUI

Nell’annunciare la nuova ordinanza il ministro Speranza, in un post su Facebook, ha affermato:

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.