Coronavirus in Calabria, scatta il coprifuoco notturno. In arrivo l’ordinanza della Regione

Al lavoro per limitare i contagi in continua crescita

Le scuole medie e quelle superiori resteranno chiuse per due settimane: si procederà con la didattica a distanza.

Il coprifuoco partirà da mezzanotte e durerà fino alle 5 del mattino.

Inoltre saranno vietate le visite ospedaliere da parte dei parenti nei confronti di tutti i ricoverati e saranno posticipate tutte le visite specialistiche non urgenti.

Questi, in sintesi, i punti focali della nuova ordinanza che verrà a breve emanata dalla Regione Calabria per tentare di arginare i contagi da Coronavirus che stanno crescendo in maniera vertiginosa nel nostro territorio.