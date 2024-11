Veneziano e Nociti alla guida dell’ordine dei medici di Reggio Calabria

Per il quadriennio 2025-2028, i medici hanno riconfermato alla guida dell’Ente il presidente uscente

Si sono concluse le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti della provincia di Reggio Calabria.

Per il quadriennio 2025-2028, i medici hanno riconfermato alla guida dell’Ente il presidente uscente, dottore Pasquale Veneziano, mentre nel ruolo di vicepresidente è stato eletto il dottore Vincenzo Nociti, che nel precedente direttivo rivestiva il ruolo di segretario. La titolarità di quest’ultimo ruolo oggi è del neoeletto dottore Marco Tescione, risultato il più votato dai colleghi della lista e “new entry” in questo direttivo. Confermato nel ruolo di tesoriere il dottore Bruno Porcino. Per quanto riguarda la Commissione Albo Odontoiatri, il nuovo presidente è il dottore Teodoro Vadalà.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Di seguito i componenti del nuovo Consiglio Direttivo:

Said Al Sayyad

Francesco Maria Biasi

Rocco Cassone

Rosario Cassone

Anna Rosaria Federico

Filippo Frattima

Antonino Iaria (al suo primo mandato)

(al suo primo mandato) Vincenzo Nociti

Giovanna Parlongo (al suo primo mandato)

(al suo primo mandato) Domenico Pistone

Bruno Porcino

Marco Tescione

Domenico Tromba

Teodoro Vadalà

Pasquale Veneziano

Giuseppe Zampogna

Antonino Zema

Commissione Albo Odontoiatri e Collegio dei Revisori

Rinnovata anche la Commissione Albo Odontoiatri, composta da:

Teodoro Vadalà

Filippo Frattima

Pasquale Pensabene

Maria Antonietta Raschellà

Giuseppe Russo

Il Collegio dei Revisori è così composto:

Alessio Rosato

Antonino Vadalà

Anna Maria Danaro (candidata supplente)

Alta partecipazione e fiducia nell’Ordine

Nonostante la presenza di una sola lista a rappresentare sia i medici chirurghi che gli odontoiatri, l’affluenza è stata notevole, superando di gran lunga il quorum necessario per l’elezione dei candidati. Questo dimostra la grande fiducia verso l’Ordine per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, con progetti che proseguiranno nel futuro.

“Una classe medica che ha dimostrato grande maturità e senso di responsabilità”, ha dichiarato il neo vicepresidente Vincenzo Nociti. “Stabilire e creare un percorso unitario porterà scelte importanti per il futuro”.

Il neosegretario Marco Tescione ha sottolineato:

“Occorre individuare strade nuove e aprire l’Ordine a un maggiore coinvolgimento”, auspicando una partecipazione più attiva dei medici alle questioni cruciali per la Sanità.

Progetti futuri: Liceo Biomedico e Facoltà di Medicina

L’Ordine si impegnerà anche nel favorire il rientro dei giovani medici e nell’incentivare i neo-medici a restare nella propria terra. Un altro importante obiettivo è l’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, nonché il progetto del Liceo Biomedico, avviato nel 2011 grazie alla collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”.