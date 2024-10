Volley – Oro per l’Italia, Falcomatà: ‘Io qui ci vedo un unico colore: l’azzurro’

Dopo l’impresa delle pallavoliste italiane che hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi, il pensiero espresso sulla propria pagina social dal sindaco Giuseppe Falcomatà: “Guardatele bene, queste ragazze sono entrate nella storia. E non solo perchè ieri hanno ottenuto il primo oro della pallavolo italiana che ha chiuso le nostre Olimpiadi eguagliando il record di 40 medaglie. Ma soprattutto perchè con il loro sorriso hanno spazzato via il ghigno di chi sosteneva che alcune di loro non rappresentano l’italianità.

Io qui ci vedo un unico colore: l’azzurro! Lo sport è anche questo: abbatte le barriere, scardina ogni pregiudizio, sbeffeggia le convinzioni piu retrograde.