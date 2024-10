Ospedale della piana: prossimo step, rimozione reperti archeologici

Come da progetto, sono previsti circa 4 mesi per il completamento dei lavori, che dovrebbero avere inizio già a metà del mese di febbraio.

Questa mattina il sindaco Giuseppe Ranuccio si è recato presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, dove ha preso parte alla riunione del tavolo tecnico per il nuovo ospedale della piana convocata per oggi. L’ingegner Pasquale Gidaro, dell’ufficio tecnico regionale competente in materia, ha aggiornato il primo cittadino e gli altri membri del tavolo tecnico (la consigliera comunale Domenica Maria Di Certo e Stefania Marino, del comitato civico Pro Salus di Palmi), circa le più recenti novità inerenti la costruzione della struttura ospedaliera.

È stata resa nota la sottoscrizione del contratto di concessione per la rimozione dei reperti archeologici rinvenuti sul sito.

Come da progetto, sono previsti circa 4 mesi per il completamento dei lavori, che dovrebbero avere inizio già a metà del mese di febbraio. In contemporanea sarà inoltre avviata la fase di indagini ambientali sul sito, per la valutazione di alcuni valori inquinanti registrati, probabilmente riconducibili alle attività del vicino istituto agrario. Tale attività sarà portata avanti nel corso dello stesso periodo di tempo richiesto dagli scavi e dalle valutazioni archeologiche, che saranno operate dalla soprintendenza per i beni archeologici di Reggio Calabria. I 4 mesi necessari per le operazione archeologiche dovrebbero essere sufficiente anche per la conclusione dell’altra procedura, che non dovrebbe così comportare ulteriori dilazioni nei tempi previsti. Entro il mese di giugno dovrebbe infine aver luogo la chiusura definitiva della conferenza dei servizi.