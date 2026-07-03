Comune di Campo Calabro, sottoscritto il contratto che stabilizza i Tirocinanti Tis
"Avevamo detto 'o tutti o nessuno', e sono tutti qua" le parole del sindaco Alessandro Repaci
03 Luglio 2026 - 11:06 | Comunicato Stampa
I Tirocinanti Tis hanno sottoscritto il contratto che li stabilizza come dipendenti del Comune di Campo Calabro.
14 famiglie guardano con maggiore fiducia e serenità al loro futuro ed il Comune acquista nuove risorse e professionalità.
Il percorso per la stabilizzazione
Un percorso lungo, faticoso per concludere il quale l’Ente si e’ assunto come amministrazione una grande responsabilità, non solo politica ma anche personale. Il Comune rimane fedele a ciò che deve essere: responsabile della qualità della vita dei suoi cittadini, ma anche custode ed esempio del rispetto e della salvaguardia dei diritti delle persone.
“Buon lavoro dunque a tutti i nuovi dipendenti. Avevamo detto “o tutti o nessuno” – scrive il Sindaco Dr. Alessandro Repaci – e sono tutti qua, e da domani potranno dire con un pizzico di orgoglio “sono dipendente del Comune di Campo Calabro”.
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