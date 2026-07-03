Comune di Campo Calabro, sottoscritto il contratto che stabilizza i Tirocinanti Tis

I Tirocinanti Tis hanno sottoscritto il contratto che li stabilizza come dipendenti del Comune di Campo Calabro.

14 famiglie guardano con maggiore fiducia e serenità al loro futuro ed il Comune acquista nuove risorse e professionalità.

Un percorso lungo, faticoso per concludere il quale l’Ente si e’ assunto come amministrazione una grande responsabilità, non solo politica ma anche personale. Il Comune rimane fedele a ciò che deve essere: responsabile della qualità della vita dei suoi cittadini, ma anche custode ed esempio del rispetto e della salvaguardia dei diritti delle persone.

“Buon lavoro dunque a tutti i nuovi dipendenti. Avevamo detto “o tutti o nessuno” – scrive il Sindaco Dr. Alessandro Repaci – e sono tutti qua, e da domani potranno dire con un pizzico di orgoglio “sono dipendente del Comune di Campo Calabro”.