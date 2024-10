Reggio, Falcomatà: ‘Arrivati i primi strumenti sanitari, ma serve aumentare i tamponi’ – VIDEO

A raccontarlo è il sindaco Giuseppe Falcomatà nel video giornaliero in cui informa i cittadini sull’attuale situazione della città di Reggio Calabria.

“Ci troviamo qui, insieme al vicesindaco metropolitano Mauro, perchè la nostra presenza era importante. Non solo per mostrare l’impegno e la presenza, in questo momento difficile, della Città Metropolitana ma anche per ascoltare il personale sanitario. Medici e infermieri e tutti coloro che sono sul campo ci hanno esposto le problematiche inerenti il territorio di Melito Porto Salvo nel arginare l’emergenza e, allo stesso tempo, proseguire l’ordinaria attività.