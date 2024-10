‘Più tamponi sui cittadini’: il sindaco di Reggio rinnova il suo appello

«Ribadisco: bisogna subito aumentare e sottoporre, tutti i cittadini calabresi, alla verifica del tampone per avere la dimensione esatta delle capacità di diffusione del virus».

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà rilancia l’appello alle autorità preposte:

Il sindaco, dunque, torna a chiedere «più risorse, mezzi e uomini per fronteggiare l’emergenza attraverso uno screening preciso ed allargato ad una platea quanto più vasta possibile».

«La partita – come più volte ribadito dal sindaco – si vince soltanto giocando d’anticipo e, per questo motivo, diventa preminente innalzare il livello dei controlli sottoponendo a tampone quanti ne fanno richiesta e, in maniera particolare, chi è senza sintomi pur avendo vissuto situazioni a rischio».

«Servono dati dettagliati – ha aggiunto Falcomatà – che possono essere tali soltanto con un campionamento quanto più ampio possibile».