Coronavirus in Calabria, tamponi a tappetto per medici e asintomatici

Mentre il bilancio delle vittime di Coronavirus in Calabria sale a 4, la Regione da una forte scossa alla sanità. Ad annunciarlo, durante il Tg-R Calabria, è il dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute della Calabria, Antonio Belcastro:

“Era già stato deciso durante l’unità di crisi di ieri, ma il presidente Santelli me lo ha confermato con una telefonata alle 06:30 di questa mattina. Da questa mattina abbiamo iniziato lo screening degli operatori. Ovviamente non tutto potrà avvenire in un’unica giornata. Si procederà prima con chi è entrato in contatto con i pazienti Covid-19, poi con i possibili pazienti e poi il tampone verrà esteso a tutti”.

Si rafforza, dunque, il piano tamponi ed allo stesso tempo anche i criteri di quarantena. Quest’ultima, infatti, non varrà solamente chi è stato a contatto diretto con i paziente positivi, ma anche per chi ha avuto contatti indiretti. Dopo i contagi all’ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro, e la positività di un medico all’ospedale di Cetraro la morsa per combattere il Covid-19 in Calabria si fa ancora più stretta.

