Giannetta (Fi): “L’Ospedale di Oppido ha nuove e importanti prospettive”

"Un traguardo importante per Oppido e tutta la comunità pre aspromontana", le parole del consigliere regionale di Forza Italia

Martedì 18 luglio alle ore 10:30 presso il Polo Culturale Mattia Preti nel Palazzo del Consiglio regionale a Reggio Calabria il Consigliere regionale Domenico Giannetta, insieme al Commissario straordinario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti, presenterà, in conferenza stampa, il Piano di Potenziamento e Valorizzazione dell’Ospedale di Oppido Mamertina elaborato dal Commissario straordinario alla Sanità, il Presidente Roberto Occhiuto, in collaborazione con il Consigliere regionale Giannetta e il Commissario straordinario Profiti con il supporto del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia e di tutti gli organismi coinvolti.

“L’Ospedale di Oppido ha nuove e importanti prospettive – dichiara Giannetta – frutto del lavoro sinergico condotto incessantemente in questi mesi, che siamo orgogliosi di illustrare. Un traguardo importante per Oppido e tutta la comunità pre aspromontana, ma anche un nuovo punto di inizio che ci impegna per il futuro”. Interverranno alla Conferenza stampa il Sindaco di Oppido Mamertina, Bruno Barillaro e la Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli.