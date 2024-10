Associazione reggina porta il Carnevale al reparto pediatrico del GOM

Sabato 8 Febbraio l’Associazione culturale M.Y.Culture con a capo il Presidente Valentina Nicolò e la Vice Maria Josè Logiudice ha organizzato un evento a cui hanno partecipato numerose coppie con l’intento di unire informazione medico-scientifica e beneficenza.

L’incontro ha visto come protagonista l’azienda austriaca Ipoh che con i suoi prodotti di eccellenza ha stanziato un cospicuo contributo che l’Associazione M.Y. Culture destinerà per l’acquisto di prodotti e medicinali ed una giornata di animazione per Carnevale dedicata ai bimbi del reparto pediatrico degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.