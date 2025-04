Ospedale di Melito, Muraca: ‘Oncologia e Medicina in crisi, pazienti in fila nelle scale’

Il consigliere regionale Giovanni Muraca, dopo aver effettuato un sopralluogo presso l’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo, esprime grave preoccupazione per le carenze strutturali e organizzative che minano l’efficacia del nosocomio.

Durante la visita, sono emersi numerosi problemi, tra cui:

Già i sindaci dell’Area Grecanica, durante gli scorsi giorni, avevano segnalato le difficoltà strutturali e organizzative dell’ospedale, chiedendo interventi urgenti per garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini.

In particolare, appare evidente la difficoltà del reparto di Oncologia, anche alla luce delle gravi carenze di personale di radiologia e dell’insufficienza di locali in cui accogliere dignitosamente gli assistiti, costretti ad attendere lungo il corridoio e nelle scale il proprio turno di visita.

«Inoltre, tenuto conto degli eccezionali risultati e dei volumi delle prestazioni il reparto di Oncologia del Tiberio Evoli – prosegue Muraca –, dovrebbe essere elevato ad un’unità operativa dipartimentale per godere di una maggiore autonomia. Diventa quindi urgente un intervento regionale per riorganizzare i reparti e garantire i livelli essenziali di assistenza.

Le condizioni in cui si opera al Tiberio Evoli, che mettono in difficoltà i medici e gli infermieri rischiando di non tutelare in maniera adeguata il diritto alla salute dei cittadini, non può più essere ignorata. È urgente un piano straordinario di intervento che garantisca il pieno funzionamento dell’ospedale e la sicurezza per i cittadini.