Ottica Spanò nuovi locali, stessa passione: i servizi per il benessere dei vostri occhi

Approcciarsi al cliente per farlo sentire come a casa, questo il segreto dell’Ottica Spanò. Un’attività a conduzione familiare che, da 14 anni a questa parte, soddisfa le esigenze dei reggini provenienti da diversi quartieri della città.

Sarà per il savoir faire di Matteo e Natalia, sarà per l’esperienza o ancora per l’ampia scelta presente presso il negozio di via Pasquale Andiloro ma, negli anni, i fratelli Spanò hanno conquistato veramente tutti. Dopo anni di attività è giunto il momento di cambiare, solamente i locali, non di certo la passione per un mestiere così delicato. Chi realizza lenti e vende occhiali infatti dona un benessere istantaneo a chi, spesso, ne ha un impellente bisogno.

“Abbiamo avviato questa attività esattamente 14 anni fa, proprio in questo periodo – racconta Natalia. Io e mio fratello Matteo ci siamo impegnati affinchè i nostri clienti potessero godere di un ambiente ancora più accogliente”.

Il nuovo store di Spirito Santo, dopo il restyling, risulta infatti luminoso, moderno e non passa di certo inosservato.

SERVIZI

Occhiali delle migliori marche, centro lenti a contatto ed esame della vista gratuito, questi i servizi più importanti offerti ai propri clienti. L’attività reggina è forte della presenza dell’ottico Matteo Spanò sempre a disposizione dei clienti che non dovranno prenotare alcun appuntamento ma, semplicemente, recarsi in negozio.

Con la riapertura è arrivata anche una grande novità:

“Abbiamo deciso di inserire nel catalogo della nostra offerta anche degli accessori dedicati all’universo femminile”.

Presso l’Ottica Spanò è infatti possibile trovare anche diversi accessori per donna, come bigiotteria e piccola pelletteria. Cortesia, professionalità ed un trattamento amichevole sono, invece, gli ingredienti imprescindibili rimasti tali e quali anche dopo questa piccola rivoluzione. L’inaugurazione di domenica 15 dicembre è stata un vero e proprio successo: tantissimi i reggini intervenuti da ogni angolo della città per ammirare il nuovo store.

“Un punto di riferimento per chi è stufo dei soliti occhiali e per chi vuol vedere realizzato ogni suo desiderio”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

L’Ottica Spanò si trova in via Pasquale Andiloro n. 41D

Numero di telefono 09651716541

Email otticaspano@aruba.it

Instagram e Facebook